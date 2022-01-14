Ярославль, 14 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославле заместителем мэра по вопросам безопасности стал Максим Старшов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Максим Старшов

«Вопросы безопасности играют важную роль в жизни любого гражданина. Благодарю мэра города Ярославля Владимира Волкова за оказанное доверие. Приложу все силы для решения любых вопросов и служебных задач», — сказал Максим Старшов.

Новому заммэра 40 лет, в 2006 году он окончил Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского по специальности «Менеджмент организации». С 2009 по 2021 год работал в ФСБ России.