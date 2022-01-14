Барнаул, 14 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где по итогам уборочной кампании в 2021 году собрали рекордный урожай гречихи, килограмм гречневой крупы впервые стал стоить дороже ста рублей. Как сообщает 14 января ИА «Амител» со ссылкой на данные Алтайкрайстата от 10 января 2022 года, гречка-ядрица в регионе сейчас в среднем стоит 100,06 рубля за килограмм. Хлоя еще конце 2021 года (на 27 декабря) цена за тот же объём продукта была на уровне 98,97 рубля.

Pixabay Гречка

Это обстоятельство активно комментируют на сайте электронного СМИ:

«Масло сливочное тоже деликатес — цена перевалила за 800 р за кг. Да и сыр тоже. Можно и мясо туда же записать. На пенсию в 10 тр. можно 12,5 кг масла купить, или 14 кг сыра или 25 кг мяса и все. А если отнять коммуналку в 5 тр. можно 6,3 кг масла купить, или 7 кг сыра или 12,5 кг мяса. В день это будет аж 210 гр. масла, или 233 гр сыра или 420гр мяса. Главное что уровень жизни выше на 20% чем в СССР!» — иронизирует Гость.

«Нет денег на гречку, ешьте макароны. Они 40 р стоят. Или картошку Посадите. Чего вы разнылись. Прям супер важный продукт — гречка», — замечает другой участник дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, заявленное российскими производителями круп подорожание гречки и овсянки если и произойдет, то вовсе не потому, что в Алтайском крае возникли проблемы с урожаем. Вероятнее всего — обычная манипуляция.

В 2021 году, по сравнению с прошлым, посевы гречихи в Алтайском крае были увеличены на 69 тысяч гектаров и достигли 555 тысяч гектаров.

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