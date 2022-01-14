Севастополь, 14 января 2022, 10:40 — REGNUM Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт», который построен для Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, завершает прохождение заводских ходовых испытаний. Об этом 14 января рассказали в пресс-службе ЧФ.

Малый ракетный корабль «Каракурт» ВМФ России
Малый ракетный корабль «Каракурт» ВМФ России
DPM1971

«Новейший малый ракетный корабль «Циклон» проекта «Каракурт», построенный для Черноморского флота на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи, завершает прохождение заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент уже прошли испытания корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, а также автономная работа средств связи, показатели скорости, маневренность и остойчивость корабля.

Кроме того, уточняется, что были успешно испытаны радиолокационное и радиоэлектронное оборудование, а также артиллерийское и зенитное вооружение, на морском полигоне состоялись боевые стрельбы.

При этом отмечается, что на сегодняшний день осуществляется ревизия систем корабля и идет подготовка завершающему этапу государственных испытаний, стартующих на следующей неделе.

Отметим, МРК «Циклон» вооружен универсальным ракетным комплексом с ракетами «Калибр», артиллерийской установкой АК-176МА, зенитным ракетным комплексом «Панцирь-М» м крупнокалиберными пулеметными установками.