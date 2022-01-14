Севастополь, 14 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт», который построен для Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, завершает прохождение заводских ходовых испытаний. Об этом 14 января рассказали в пресс-службе ЧФ.

DPM1971 Малый ракетный корабль «Каракурт» ВМФ России

«Новейший малый ракетный корабль «Циклон» проекта «Каракурт», построенный для Черноморского флота на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи, завершает прохождение заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент уже прошли испытания корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, а также автономная работа средств связи, показатели скорости, маневренность и остойчивость корабля.

Кроме того, уточняется, что были успешно испытаны радиолокационное и радиоэлектронное оборудование, а также артиллерийское и зенитное вооружение, на морском полигоне состоялись боевые стрельбы.

При этом отмечается, что на сегодняшний день осуществляется ревизия систем корабля и идет подготовка завершающему этапу государственных испытаний, стартующих на следующей неделе.

Отметим, МРК «Циклон» вооружен универсальным ракетным комплексом с ракетами «Калибр», артиллерийской установкой АК-176МА, зенитным ракетным комплексом «Панцирь-М» м крупнокалиберными пулеметными установками.