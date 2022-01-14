Ярославль, , 10:40 — REGNUM Олег Виноградов не является руководителем Ярославского регионального отделения партии «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.

Олег Виноградов (слева) на пресс-конференции оппозиции в Ярославле

Накануне Олег Виноградов сообщил, что бюро «Яблока» в Москве хочет исключить его из партии якобы за совместную пресс-конференцию с коммунистами и эсерами и критику «Единой России». В партии подтвердили, что бюро рассмотрит вопрос об исключении Виноградова. Но причина оказалась совсем иной.

«Сегодня федеральное бюро «Яблока» будет обсуждать этот вопрос. Но Виноградова исключают не за коалицию с другими партиями, а за самозванство. Дело в том, что какое-то время назад он перестал быть главой регионального отделения партии. Бюро его полномочия прекратило. Между тем он называет себя именно так. И это основание для исключения из партии», — рассказали в пресс-службе партии «Яблоко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе представители реготделений трёх партий выпустили совместное заявление против изменения системы выборов депутатов муниципалитета. Олег Виноградов подписал его как «председатель ЯРО партии «Яблоко». Как считают в «Яблоке», никаких заявлений от имени партии Виноградов делать не мог.

В партии говорят, что Олег Виноградов был лишён своего поста якобы за подделку документов о собраниях местных ячеек партии перед региональной конференцией.

«Это очень серьёзные нарушения, за процедурой проведения конференций следит Минюст. Сейчас у регионального отделения нет главы, в этом случае полномочия руководства отделением берет на себя федеральное Бюро. В настоящее время проводится перерегистрация членов партии в Ярославской области, те, кто её пройдут, будут участвовать в новой конференции, где будет избран председатель», — рассказали в пресс-службе «Яблока».

В партии подчеркнули, что критика «Единой России» со стороны Виноградова не может быть основанием для его исключения, так как эта партия является противником «Яблока». Решение же о членстве будет принято 14 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу ярославского отделения «Яблока» могут исключить из партии