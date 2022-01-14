«Лидера» ярославского «Яблока» исключают из партии за «самозванство»
Ярославль, 14 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Олег Виноградов не является руководителем Ярославского регионального отделения партии «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.
Накануне Олег Виноградов сообщил, что бюро «Яблока» в Москве хочет исключить его из партии якобы за совместную пресс-конференцию с коммунистами и эсерами и критику «Единой России». В партии подтвердили, что бюро рассмотрит вопрос об исключении Виноградова. Но причина оказалась совсем иной.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе представители реготделений трёх партий выпустили совместное заявление против изменения системы выборов депутатов муниципалитета. Олег Виноградов подписал его как «председатель ЯРО партии «Яблоко». Как считают в «Яблоке», никаких заявлений от имени партии Виноградов делать не мог.
В партии говорят, что Олег Виноградов был лишён своего поста якобы за подделку документов о собраниях местных ячеек партии перед региональной конференцией.
В партии подчеркнули, что критика «Единой России» со стороны Виноградова не может быть основанием для его исключения, так как эта партия является противником «Яблока». Решение же о членстве будет принято 14 января.