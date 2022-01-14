Красноярск, , 10:40 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 287 (темп прироста 0,2%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 176 844. Об этом 14 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 265 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Норильск и Козульский районы.

Из 287 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 109 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 24 (0,3%), в Ачинске — 11 (0,1%), в Назарово — 10 (0,3%), в Сосновоборске — 8 (0,2%), в Енисейске — 7 (0,3%), в Дивногорске — 7 (0,2%), в Минусинске — 5 (0,1%), в Бородино — 4 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Козульском — 17 (1,4%), Кежемском — 10 (0,4%), Абанском — 8 (0,4%), Рыбинском — 7 (0,3%), Енисейском — 7 (0,3%), Северо-Енисейском — 7 (0,3%), Уярском — 7 (0,5%) и Бирилюсском — 6 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 1017 человек, проведено 7983 теста на коронавирус (с начала эпидемии — 4 677 317 тестов).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 23 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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