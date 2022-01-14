Севастополь, 14 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Проверку по информации о массовой автоаварии на трассе «Таврида» начала прокуратура Севастополя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. На контроле прокуратуры находится ход административного расследования по данному факту», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, около 07:00 на трассе «Таврида» столкнулись в общей сложности 13 автомобилей, в том числе один КамАЗ. Пострадали три человека, им оказана помощь. На данный момент госпитализированных нет.