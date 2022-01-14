София, , 10:35 — REGNUM В результате действий неизвестных лиц, укравших часть кабельного провода и эскалаторного оборудования метрополитена столицы Болгарии, работа нескольких станций Софийского метро осуществляется в ограниченном режиме. Об этом 14 января сообщает Болгарское телевидение.

В метро Pixabay.com

Согласно официальной информации, на центральных станциях «Бульвар Болгария» и «Медицинский университет» возникла опасность разрушения части движущих конструкций и ряда перекрытий.

«Торчат куски железа, на платформы течет вода и это создает опасность для пассажиров, — заявил заместитель главы городской администрации Софии Ангел Джоргов. — Проводится подсчет ущерба, необходимый ремонт будет проведен в течение ближайших нескольких дней».

В настоящее время работу указанных станций контролируют сотрудники специальной комиссии при Софийском метрополитене. Ведется розыск злоумышленников.