Андрей Чепакин, 14 января 2022, 12:38 — REGNUM Лыжные гонки на глазах развиваются и меняют свой формат. В угоду телевидению, в угоду зрелищности, в угоду стремительному времени.

На токсовских склонах
На токсовских склонах
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. Первые участники гонки примеряют инвентарь. Он должен быть не моложе 1985 года рождения
Токсово. Когда ботиночек маловат
Токсово. Первые участники гонки примеряют инвентарь. Он должен быть не моложе 1985 года рождения
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. Когда ботиночек маловат
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но есть один формат, который хоть и обращён в прошлое, но набирает популярность в наши дни и с оптимизмом смотрит в будущее. В Токсово, петербургской столице зимних видов спорта, вспоминали, как, в чём и на чём бегали на лыжах в 60−70−80-х.

Токсово. «Динамо» бежит!
Токсово. «Динамо» бежит!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. В советском стиле
Токсово. В советском стиле
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсовские узоры
Токсовские узоры
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. На дистанции мастер спорта из Сестрорецка Виталий Куликов
Токсово. На дистанции мастер спорта из Сестрорецка Виталий Куликов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. Так выглядит решимость победить!
Токсово. Так выглядит решимость победить!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. Екатерина Юрлова — чемпионка мира по биатлону. Эти трассы для неё родные
Токсово. Екатерина Юрлова — чемпионка мира по биатлону. Эти трассы для неё родные
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Соревнование, а скорее праздник, придумали энтузиасты лыжного спорта из экипировочного центра Mass Sport, а откликнулось более сотни российских лыжников. Случились даже гости из-за рубежа.

Токсово. Главный подъём!
Токсово. Главный подъём!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. Бегун, лыжник, триатлонист Сергей Лукин – местный житель
Токсово. Бегун, лыжник, триатлонист Сергей Лукин – местный житель
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино
Токсово. Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Токсово. Кольца! Это вам не нынешние «нежные» лыжные лапки!
Токсово. Кольца! Это вам не нынешние «нежные» лыжные лапки!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

По массовости наша hand made гонка пока уступает мировым лидерам в этом деле (покажу здесь несколько фотографий, которые снял в Италии на старейшей ретрогонке в рамках легендарного лыжного марафона Marcialonga).

Итальянский пейзаж. Не верится, что совсем рядом прекрасные лыжные трассы
Итальянский пейзаж. Не верится, что совсем рядом прекрасные лыжные трассы
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Участники в очереди для выхода на стартовую поляну
Марчалонга. Участники в очереди для выхода на стартовую поляну
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Российские журналисты «расчищают» спуск для робких участников
Марчалонга. Российские журналисты «расчищают» спуск для робких участников
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На Марчалонге общий старт для всех участников
На Марчалонге общий старт для всех участников
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Самый возрастной участник гонки
Марчалонга. Самый возрастной участник гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Для кого-то спуск – не проблема, а радость
Марчалонга. Для кого-то спуск – не проблема, а радость
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Ретрогонка всем возрастам покорна!
Марчалонга. Ретрогонка всем возрастам покорна!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Автор материала Андрей Чепакин на дистанции основной гонки
Марчалонга. Замыкающие пелетона – итальянские ветераны
Марчалонга. Автор материала Андрей Чепакин на дистанции основной гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Замыкающие пелетона – итальянские ветераны
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Зато по количеству звёздных имён дала фору — олимпийские чемпионки Любовь Мухачёва, Надежда Скардино, чемпионка мира Екатерина Юрлова, призёр Олимпийских игр Валерий Столяров приехали поучаствовать или поддержать спортсменов на трассе.

Марчалонга. Эпп Паал – исполнительный директор Worldloppet – крупнейшей мировой серии лыжных марафонов
Марчалонга. Эпп Паал – исполнительный директор Worldloppet – крупнейшей мировой серии лыжных марафонов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Павла Кириловского из Латвии довелось снимать и в Токсово, и на Марчалонге
Павел Кириловский в Токсово
Павла Кириловского из Латвии довелось снимать и в Токсово, и на Марчалонге
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Павел Кириловский в Токсово
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга — это и модный выход в свет
Марчалонга — это и модный выход в свет
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалога. Ретроэкипировку и инвентарь можно за 30 евро взять в аренду. Но не факт, что получится избежать поломок
Марчалога. Ретроэкипировку и инвентарь можно за 30 евро взять в аренду. Но не факт, что получится избежать поломок
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Нет фотографии с гонки, считай, что не бежал
Марчалонга. Нет фотографии с гонки, считай, что не бежал
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Марчалонга. Финиш и хорошее настроение!
Марчалонга. Финиш и хорошее настроение!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM