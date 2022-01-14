14 января 2022 | Время чтения 1 мин

Андрей Чепакин, , 12:38 — REGNUM Лыжные гонки на глазах развиваются и меняют свой формат. В угоду телевидению, в угоду зрелищности, в угоду стремительному времени.

На токсовских склонах Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. Первые участники гонки примеряют инвентарь. Он должен быть не моложе 1985 года рождения

Андрей Чепакин © ИА REGNUM Токсово. Когда ботиночек маловат

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но есть один формат, который хоть и обращён в прошлое, но набирает популярность в наши дни и с оптимизмом смотрит в будущее. В Токсово, петербургской столице зимних видов спорта, вспоминали, как, в чём и на чём бегали на лыжах в 60−70−80-х.

Токсово. «Динамо» бежит!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. В советском стиле

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсовские узоры Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. На дистанции мастер спорта из Сестрорецка Виталий Куликов

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. Так выглядит решимость победить!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. Екатерина Юрлова — чемпионка мира по биатлону. Эти трассы для неё родные

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Соревнование, а скорее праздник, придумали энтузиасты лыжного спорта из экипировочного центра Mass Sport, а откликнулось более сотни российских лыжников. Случились даже гости из-за рубежа.

Токсово. Главный подъём! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. Бегун, лыжник, триатлонист Сергей Лукин – местный житель

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Токсово. Кольца! Это вам не нынешние «нежные» лыжные лапки!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

По массовости наша hand made гонка пока уступает мировым лидерам в этом деле (покажу здесь несколько фотографий, которые снял в Италии на старейшей ретрогонке в рамках легендарного лыжного марафона Marcialonga).

Итальянский пейзаж. Не верится, что совсем рядом прекрасные лыжные трассы

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга. Участники в очереди для выхода на стартовую поляну

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга. Российские журналисты «расчищают» спуск для робких участников

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На Марчалонге общий старт для всех участников

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга. Самый возрастной участник гонки

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга. Для кого-то спуск – не проблема, а радость

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга. Ретрогонка всем возрастам покорна!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга. Автор материала Андрей Чепакин на дистанции основной гонки

Андрей Чепакин © ИА REGNUM Марчалонга. Замыкающие пелетона – итальянские ветераны

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Зато по количеству звёздных имён дала фору — олимпийские чемпионки Любовь Мухачёва, Надежда Скардино, чемпионка мира Екатерина Юрлова, призёр Олимпийских игр Валерий Столяров приехали поучаствовать или поддержать спортсменов на трассе.

Марчалонга. Эпп Паал – исполнительный директор Worldloppet – крупнейшей мировой серии лыжных марафонов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Павла Кириловского из Латвии довелось снимать и в Токсово, и на Марчалонге

Андрей Чепакин © ИА REGNUM Павел Кириловский в Токсово

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга — это и модный выход в свет

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалога. Ретроэкипировку и инвентарь можно за 30 евро взять в аренду. Но не факт, что получится избежать поломок

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Марчалонга. Нет фотографии с гонки, считай, что не бежал

Андрей Чепакин © ИА REGNUM