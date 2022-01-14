Будапешт, 14 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Релиз тактической ролевой игры King Arthur: Knight's Tale был перенесён на 29 марта 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии NeocoreGames.

Геймер

Изначально игра должна была выйти 15 февраля, однако разработчикам понадобилось дополнительное время. Они заявляют, что задержка релиза поможет «создать максимально качественную версию игры, которая обязательно понравится поклонникам».

Напомним, что King Arthur: Knight's Tale — это гибрид из тактической стратегии и ролевой игры, созданный по мотивам мифа о короле Артуре. Сюжет проекта начнётся сразу после знаменитой битвы при Камланне.