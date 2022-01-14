Благовещенск, 14 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Случай с мужчиной, задержанным после попытки удерживания девятилетней девочки, показателен. При совместной заинтересованности всего общества таких преступников можно ловить оперативно, считает многодетный отец и общественный деятель Александр Быковский. Его неравнодушие привело к поимке амурчанина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

acandraja Девочка

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«Этот ребёнок вырвался, а следующий, возможно, не смог бы убежать. Борьба с такими людьми может иметь эффект только если все будут включены в решение этой проблемы, это должно стать некой миссией. Большую роль играет общественная активность и наказание для таких преступников должно быть более суровым», — отметил Александр Быковский.

По его словам, для педофилов в стране необходимо как минимум предусмотреть пожизненное заключение, а, возможно, и более суровые наказания, как в некоторых других странах. Кроме того, должна вестись работа по выявлению таких людей до того, как они совершат преступление.

Александр Быковский, узнав о том, что мужчина удерживал девочку в подъезде соседнего жилого дома, через знакомых выяснил его место жительства. Возле дома злоумышленника он помогал полицейским задержать преступника. Если бы мужчину не нашли, могли бы пострадать ещё дети. Дом, в котором жил проявивший насилие по отношению к девочке амурчанин, расположен в 20 метрах от детского сада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске ребёнка пытался похитить мужчина. Он схватил девятилетнюю девочку и хотел силой вывести её из здания. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.