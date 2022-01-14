Балашиха, Московская область, 14 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области удовлетворил иск Московской городской военной прокуратуры и Минобороны РФ, признав за Российской Федерацией право собственности на здание общей площадью 1108 кв. м, в котором располагается военный комиссариат. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В основе спора лежали права на здание по улице Пионерская, 26 в Балашихе, в котором располагается Московский областной сборный пункт военного комиссариата Подмосковья, а в 1975—2009 годы размещался военный комиссариат г. Железнодорожный. Поводом для иска стал выявленный надзорной инстанцией «факт неправомерного оформления права муниципальной собственности на нежилое здание» по этому же адресу и признание Железнодорожным городским судом здания бесхозяйным. Истцы посчитали такие действия незаконными.

«Из материалов дела следует, что Российская Федерация не была лишена владения спорным зданием, в нем с 1975 года и до настоящего времени располагается военный комиссариат, доказательств иного ответчиком не представлено, следовательно, исковая давность применению не подлежит», — отмечалось в вердикте.

Напомним, спор слушался с июля 2020 года. Ответчиком в деле выступала администрация Балашихи.