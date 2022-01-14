Улан-Удэ, , 10:32 — REGNUM Момент взрыва на газозаправочной станции в столице Бурятии Улан-Удэ попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения появилась в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Взрыв на газозаправочной станции в Улан-Удэ Инстаграм-канал «Весь Улан-Удэ»

По данным инстаграм-канала «Весь Улан-Удэ», взорвался один из трёх газовых баллонов, которые перевозили на грузовике. В здании станции в результате взрыва выбило стёкла, начался пожар. Однако два оставшихся баллона удалось вынести.

Пострадали три человека, которых осматривают медики. На месте в настоящее время работают экстренные службы. Движение перекрыто.

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