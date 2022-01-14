Кострома, , 10:41 — REGNUM Костромские десантники 331 воздушно-десантного ударного полка 98 дивизии вернулись из Казахстана. Об этом сообщает администрация региона.

Костромские военные в Ивановском аэропорту Https://adm44.ru

Ранее военнослужащие вошли в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности и охраняли стратегически важные объекты республики во время беспорядков.

Поздно вечером 13 января самолёт с десантниками приземлился на ивановском аэродроме. Их встречал губернатор Костромской области Сергей Ситников и члены юнармейского движения. В общей сложности военные пробыли в Казахстане неделю. Никто из них не пострадал и не погиб во время выполнения миротворческой миссии.

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