Сент-Луис, США, 14 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

Счёт в матче в первом периоде открыл нападающий «Сиэтла» Александер Веннберг. В третьем периоде форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас сравнял счёт.

Победную шайбу забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич после передачи Ивана Барбашёва.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 49 очка. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 24 очками.

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