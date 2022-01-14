Лондон, , 10:31 — REGNUM Во время открытия торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1100 за тысячу кубометров. Это 14 января следует из данных лондонской бирже ICE.

Газ © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах при открытии торгов составила $1121 за тысячу кубометров.

При этом общий рост цены голубого топлива в Европе с начала биржевых торгов составил 10,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января председатель молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что в Молдавии вновь может быть введен режим чрезвычайного положения в случае, если газовый кризис выйдет из-под контроля.