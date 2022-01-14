Мадрид, , 10:31 — REGNUM Первый вице-премьер Испании Надия Кальвиньо выразила уверенность, что трудовая реформа будет утверждена в Конгрессе депутатов в первые дни февраля и «без каких-либо изменений», после согласования с работодателями и профсоюзами. Об этом пишет агентство EFE.

Надия Кальвиньо Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain

«Я очень надеюсь, что закон будет поддержан и утвержден парламентом без каких-либо изменений, потому что все слова и запятые, которые появляются в тексте, являются результатом долгих переговоров и представляют собой хрупкий баланс, который должен соблюдаться в законодательном процессе», — сказала Кальвиньо.

Заявление Кальвиньо прозвучало во время её выступления на форуме «День инвесторов Испании».