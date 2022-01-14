Воронеж, , 10:31 — REGNUM Мужчина погиб на мусороперерабатывающем полигоне в Семилукском районе Воронежской области, по данному факту начата доследственная проверка. Об этом 14 января сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

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Предварительно установлено, что днём 13 января на территории полигона 58-летний водитель грузового автомобиля, выполнявший погрузочно-разгрузочные работы, наехал на 60-летнего работника обслуживающей организации. От травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время следствие опрашивает очевидцев, руководство, сотрудников организации, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.