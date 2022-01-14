Воронеж, 14 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Мужчина погиб на мусороперерабатывающем полигоне в Семилукском районе Воронежской области, по данному факту начата доследственная проверка. Об этом 14 января сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Иван Шилов ИА REGNUM ТБО

Предварительно установлено, что днём 13 января на территории полигона 58-летний водитель грузового автомобиля, выполнявший погрузочно-разгрузочные работы, наехал на 60-летнего работника обслуживающей организации. От травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время следствие опрашивает очевидцев, руководство, сотрудников организации, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.