Белгород, 14 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. При попытке продать две английские винтовки начала ХХ века и боеприпасы к ним задержан житель Белгородской области 2002 года рождения. На сделку под видом покупателей пришли полицейские, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

Https://цфоут.мвд.рф/ Части винтовок

Объявление о продаже раритетного оружия оперативники выявили в Сети. На популярной торговой площадке потенциальным покупателям предлагались две английские винтовки образца начала ХХ века и 60 патронов калибра 303 к ним. За лот просили 25 тысяч рублей.

Под видом покупателей на очную встречу с продавцом отправились полицейские. В багажнике автомобиля мужчины лежали два разобранных ствола, патроны и штык-нож к винтовке. После «покупки» торговца задержали.

Эксперты установили, что штык-нож не является холодным оружием, одна из винтовок — огнестрельное оружие, а вторая относится к его основным частям. Боеприпасы пригодны для стрельбы.

Задержанный пояснил, что нашёл оружие в земле недалеко от своего места жительства и решил продать их из-за ненадобности.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант подписал обязательстве о явке.