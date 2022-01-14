Кабул, , 10:30 — REGNUM После жалоб ряда жителей Кабула на проверку их мобильных телефонов, домов и магазинов силами Исламского Эмирата, министерство поощрения добродетели и предотвращения порока вновь делает упор на защиту частной жизни людей.

Афганистан. Девочка

Министерство опубликовало заявление из четырех статей, в котором сказано, что нарушение частной жизни людей запрещено без судебного решения и разрешения службы безопасности. Об этом сообщает TOLOnews.

В этом заявлении министерство поощрения добродетели и предотвращения порока предупреждает должностных лиц ведомства и силы Исламского Эмирата о том, что запрещается досматривать мобильные телефоны, дома и магазины сотрудникам судебных органов и служб безопасности, не обладающим должной компетенцией, за исключением некоторых исключительных случаев.

«Никто не имеет права посягать на частную жизнь других, и точно так же нельзя проверять мобильные телефоны и компьютерные устройства. Также дома, гостиницы, бани и магазины могут быть осмотрены только из интересов безопасности и на основании судебного решения», — заявил пресс-секретарь министерства Мохаммад Садик Акиф.

Между тем правоведы называют неприкосновенность частной жизни одним из основных прав человека и, основываясь на законах страны, считают его нарушение неправомерным.

«Безопасность жилья — одно из основных прав афганских граждан, — говорит адвокат Собхан Месбах. — Оно защищено соответствующими законами, в том числе конституцией, уголовным кодексом и нормами шариата».

В то же время религиоведы говорят, что, исходя из норм исламского права, нарушение частной жизни невинных людей является большим грехом.

«Хотя вы представляете собой исламскую систему, Исламский Эмират или исламское правительство, вторжение в личную жизнь недопустимо. Почему? Потому что этим мусульмане и мусульманки подвергаются преследованиям», — пояснил религиовед маулави Абдул Рахман Абид.

С другой стороны, население ожидает, что новая программа будет иметь положительные результаты, а не отрицательные.

Однако ряд граждан страны жалуются на продолжающееся, по их словам, нарушение неприкосновенности частной жизни и пытки некоторых задержанных сотрудниками силовых структур Исламского Эмирата.

Ранее некоторые расследования проводились службами безопасности, не имеющими соответствующего допуска, и это вызывало резкую реакцию населения.