Москва, , 12:49 — REGNUM Банковские карты для детей давно внедрены в нашу жизнь, большинство банков выпускают карты, начиная с 6-летнего возраста. Но некоторые крупные банки пошли чуть дальше — они создали приложения для детских финансов. Такое приложение есть у Сбербанка — Сберkids и у Тинькофф Банка — Тинькофф Джуниор. Ребенок с 6 лет может скачать данное приложение и управлять в нем своими финансами, а также копить, обучаться финансовым инструментам и навыкам. Но самое интересное, что банк подскажет несовершеннолетнему где ему «заработать» свои средства.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

В виде веселых картинок с шуточными подписями банковское приложение советует ребенку как можно «заработать» деньги в семье. «Выполняй задания и зарабатывай», — призывает банк и подкидывает готовую идею в виде картинки с подписью: «Пыль сама себя не уберет. Давай пропылесошу!» и полем для назначения тарифа за данную услугу.

Сбербанк, не стесняясь, в своем приложении для детей пишет: «Сообщи родителю, что готов выполнить полезные дела за вознаграждения и выбрать готовые идеи для семейной «помощи».

"Во мне проснулся родительский инстинкт! Посижу с младшим» за назначенную сумму, «разберу шкаф», «прочитаю 3 книги», «сделаю зарядку», «пройду медосмотр» — некоторые из шаблонов для зарабатывания денег ребенком в семье от банков.

Крупные корпорации или экосистемы, в которые превратился Сбербанк и стремится Тинькофф, внедряются в жизнь каждого человека, но имеют ли они право давать советы несовершеннолетним, призывая по сути монетизировать нормальные семейные отношения. Именно так, в виде мемов и приколов, детей приучают тарифицировать любые отношения и взаимопомощь в семье, будь то вынос мусора или прогулка с собакой. И если банк пойдет на любые ухищрения и манипуляции, в том числе и препятствующие этическим нормам, чтобы получить новых пользователей пополняющих свой счет, то куда смотрят множественные государственные организации, заявляющие о ценностях семьи, детства и патриотическом воспитании. Стоит обратить внимание на этот манипулятивный, деструктивный для семьи и детско-родительских отношений банковский маркетинговый инструмент детского омбудсмена Львову-Белову Марию Алексеевну, думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, членов общественной палаты РФ по защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и ФАС, контролирующую банковскую рекламу.

Иначе, мы вновь можем пропустить что-то, что кажется не таким значимым в моменте, но влияющее на основополагающие ценности в обществе, приводящее к катастрофе уже в самом ближайшем будущем.

Наталья Коновалова