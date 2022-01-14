Пермь, 14 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Пермском крае согласно губернаторскому указу вводят обязательные ежегодные субботники. Документ опубликован на портале правовой информации.

Архив семьи Пацаевых На субботнике

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территорий населенных пунктов последняя суббота апреля и первая суббота октября объявлены днями проведения ежегодной комплексной уборки территорий — краевые субботники.

Министерству транспорта Прикамья поручено оказывать содействие органам местного самоуправления в привлечении транспортных организаций, владеющих грузовиками и специализированной техникой, к участию в субботниках. Минобру дано поручение организовывать привлечение обучающихся в государственных образовательных учреждениях региона к участию в мероприятиях по благоустройству.