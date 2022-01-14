Опубликованы кадры с места пожара на молокозаводе в Ростовской области
Родионово-Несветайский район, Ростовская область, 14 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Появились кадры с места пожара на молокозаводе в Ростовской области. Огнеборцы продолжают работать на месте происшествия, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 14 января.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар
Площадь производственного цеха, в котором вспыхнул огонь, составляет 500 кв. метров. Угрозы распространения возгорания на другие здания нет.
ИА REGNUM сообщало, что сообщение о возгорании в одноэтажном здании на улице Гвардейцев-Танкистов поступило в экстренные службы примерно в 8:46 мск. По оперативным данным, площадь пожара составляет 100 кв. метров. На месте происшествия работают 47 человек и 14 единиц техники.