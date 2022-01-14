Уфа, , 10:31 — REGNUM Участки нескольких улиц намерены перекрыть в рамках празднования Крещения Господня в Уфе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городской администрации.

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Так, с 20:00 часов 18 января до 02:00 часов 19 января движение транспорта будет перекрыто по улицам Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы, по улице Бехтерева (до дома №1/1 по ул. Менделеева), на местном проезде вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего ее с ул. Юрия Гагарина, по улице Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова), по улице Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина).

«Ограничение движения транспорта вводится в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и гостей праздничных богослужений», — говорится в сообщении.

Сотрудники городской администрации рекомендуют жителям заранее планировать маршрут своего движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены оборудовать 98 купелей для крещенских купаний.