Париж, 14 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действующая система высшего образования в стране устарела, сообщает Le Figaro.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

За три месяца до президентских выборов Эммануэль Макрон выступил за создание «системной» реформы университетов, считая систему высшего образования для студентов несостоятельной.

По словам президента, университеты должны не только гарантировать прием студентов на обучение, но и гарантировать ориентацию молодежи на трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за последние 24 часа снова выявили более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом.