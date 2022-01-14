Берлин, 14 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 92 223 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 14 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 835 451.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 286 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 115 337.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 6,914 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 89 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.