Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве на первых этажах новых домов по программе реновации сданы в аренду 150 помещений, где разместятся магазины, кафе, аптеки и бытовые сервисы, сообщили в Стройкомплексе.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, на сегодня в домах, отданных под заселение по программе реновации, насчитывается 280 таких помещений.

Бочкарёв уточнил, что это делается для того, чтобы жители имели необходимые сервисы в шаговой доступности. Также вокруг домов по реновации разместят парковки и благоустроят придомовые территории.

ИА REGNUM сообщало, в Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов.

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