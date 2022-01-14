Симферополь, , 10:25 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 января. Увеличение прироста новых заразившихся в регионе фиксируется вот уже третьи сутки подряд. Накануне, 13 января, сообщалось о 94 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились 128 019 человек, выздоровели из них 119 421 пациент, 119 человек выписали за последние сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции стали уже 4 557 крымчан, в том числе девять новых смертей было зарегистрировано за последние сутки.

Как сообщало ИА, ранее власти Крыма приняли решение об ужесточении антиковидных мер — в регионе с 17 января возвращаются к системе QR-кодов, а также запрещены массовые мероприятия.