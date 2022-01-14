Ульяновск, , 10:24 — REGNUM В Ульяновске муниципальное предприятие планирует взять в лизинг десять автобусов среднего класса. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Контракт планирует заключить МУП «Ульяновскэлектротранс». Речь идёт об оказании услуг финансовой аренды (лизинга) десяти автобусов среднего класса городского типа с наличием низкопольной площадки.

«Источником финансирования являются средства лизингополучателя, предоставляемые в виде субсидий из муниципального бюджета города Ульяновска в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов среднего класса», — говорится в документе.

Начальная цена контракта определена в размере 125 425 289 рублей 75 копеек. Автобусы планируется взять в лизинг на шесть лет, с 2022 года по 2027 год включительно.

Заявки для участия в закупке завершат принимать 21 января.