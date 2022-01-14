Ульяновск, 14 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ульяновске муниципальное предприятие планирует взять в лизинг десять автобусов среднего класса. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

Контракт планирует заключить МУП «Ульяновскэлектротранс». Речь идёт об оказании услуг финансовой аренды (лизинга) десяти автобусов среднего класса городского типа с наличием низкопольной площадки.

«Источником финансирования являются средства лизингополучателя, предоставляемые в виде субсидий из муниципального бюджета города Ульяновска в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов среднего класса», — говорится в документе.

Начальная цена контракта определена в размере 125 425 289 рублей 75 копеек. Автобусы планируется взять в лизинг на шесть лет, с 2022 года по 2027 год включительно.

Заявки для участия в закупке завершат принимать 21 января.