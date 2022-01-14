Москва, , 10:37 — REGNUM Рассмотрение законопроекта о введении медицинских сертификатов во втором чтении откладывается из-за новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила 14 января.

Татьяна Голикова Government.ru

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Она отметила, что в последние дни в России фиксируют более 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки. За минувшие сутки выявлено уже 23 820 случаев. Принятый в первом чтении законопроект о введении QR-кодов готовился в условиях распространения штамма «Дельта», но теперь ситуация изменилась.

«Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова в обращении, показанном телеканалом «Россия 24».

Ранее Голикова заявила, что новая волна заболеваемости, скорее всего, будет вызвана распространением штамма «Омикрон» и начнётся с Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственный законопроект о медсертификатах могут вовсе не принять во втором чтении. Этого не исключают многочисленные источники, депутаты Госдумы, это допускают и в аппарате нижней палаты парламента.

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