14 января 2022 | Время чтения 8 мин

Американский проект абсолютной глобальной гегемонии провалился в Ираке, Афганистане, Ливии — и, прежде всего, из-за экономического усиления Китая. Вашингтону нужно признать и вернуться к более скромному взгляду на себя и свою роль в мире.

Александр Белов, , 11:11 — REGNUM 12 января 2022 года — день, который запомнится благодаря тому, насколько происходящее лицемерно, — страны — члены НАТО заявили о своей героической решимости сражаться до последнего гражданина Украины. Сделали они это, по сути, отвергнув условия России соглашения с альянсом, в основе которых лежало требование исключить дальнейшее расширение НАТО на Украину, Грузию и другие бывшие советские республики, пишет Анатоль Ливен в статье, вышедшей 13 января в Responsible Statecraft.

Волк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лицемерие и идиотизм, над которыми историки будущего, скорее всего, будут недоуменно покачивать головами, заключаются в том, что НАТО не имеет реальных намерений ни принимать Киев в свои ряды, ни воевать с Россией на Украине. И Вашингтон, и Брюссель открыто исключают такую возможность. Действительно, НАТО не могло бы этого сделать, даже если бы захотело. Американские силы в Европе совершенно не соответствуют этой цели, как и то, что осталось от британской и французской армий.

Несмотря на всю истерическую риторику европейских политиков и журналистов о российской угрозе, серьезных попыток наращивания европейских вооруженных сил не предпринималось и не предпринимается, о чем свидетельствует последовательный отказ большинства стран НАТО — даже некоторых из наиболее враждебно настроенных по отношению к России — увеличить свои военные расходы до двух процентов ВВП.

Реальным фактором сдерживания военных действий России против Украины может стать угроза значительного усиления экономических санкций. Тем не менее американский Сенат, который стремится ввести эти санкции заблаговременно, еще до того, как Москва предприняла какие бы то ни было шаги, может, по сути, свести этот потенциал на нет.

Сенат США Lawrence Jackson

Если бы президент России Владимир Путин и сама Россия были силами инстинктивной, безграничной агрессии и амбиций, какими их изображают западные СМИ, то угроза экономических санкций была бы неэффективной. К счастью, Путин всегда действовал как безжалостный, но в то же время осторожный, хладнокровный и прагматичный государственный деятель. Все еще можно надеяться, что так будет и впредь.

Место для компромисса?

Однако точно так же, как НАТО в течение последних 20 лет усердно загоняло себя в угол своей пустой риторикой о сохранении открытой возможности членства в НАТО для Украины, так и Москва сейчас загоняет себя в угол своим якобы не подлежащим обсуждению требованием о том, чтобы США и НАТО официально и категорически исключили такую возможность.

Еще есть шанс, что гибкость США в двух других областях поможет предотвратить военные действия России. Во-первых, добиться этого можно с помощью обязательства НАТО не размещать новые силы в странах НАТО вблизи границ России в обмен на ограничения России в отношении новых развертываний и вывода войск, дислоцированных в настоящее время «на границах» Украины.

Во-вторых, необходима искренняя поддержка США и Западом второго Минского соглашения об автономии демилитаризованного региона Донбасс в составе Украины и реальное давление на украинское правительство с целью его признания. Автономия Донбасса в составе Украины была бы серьезным барьером как на пути Киева в НАТО, так и для развития моноэтнической Украины, и поэтому косвенно отвечала бы ключевым интересам России.

Однако теперь США нужно как можно скорее выступить с этими компромиссами. В противном случае велика вероятность нового вооруженного конфликта. Такое столкновение станет катастрофой для всех, кого оно коснется: для НАТО, чье военное бессилие станет вопиющим образом очевидно, для России, которая понесет серьезный экономический ущерб и окажется в положении зависимости от Китая с серьезными последствиями для своего будущего, и прежде всего для Украины, в которой погибнут тысячи военнослужащих и мирных жителей.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«По сути, единственной страной, которая однозначно выиграет от такой войны, будет Китай, а я не знал, что политика США и НАТО направлена на достижение геополитических целей Пекина», — подчеркнул Ливен.

Серьезные дебаты об истинной функции НАТО

В результате длинного ряда шагов блок НАТО сегодня превратился в организацию, наносящую серьезный ущерб реальным интересам Соединенных Штатов и Европы. Так быть не должно. Если бы альянсу удалось вернуться к своей основной функции фундамента безопасности Западной и Центральной Европы, он все еще мог бы играть умеренно полезную роль. Однако для проведения серьезных дискуссий о роли НАТО необходимо сначала с ясным взглядом и смелой честностью изучить причины, по которым различные ее государства-члены остаются столь привязанными к альянсу, первоначальная цель которого исчезла с окончанием Холодной войны.

Наиболее очевидны причины в случае с Соединенными Штатами. В военном отношении НАТО действует как Взлётная полоса — 1 (название, данное Джорджем Оруэллом Великобритании в его романе-антиутопии «1984»), то есть в качестве базы для проецирования силы США в Евразии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Иными словами, благодаря альянсу Вашингтон получает влияние в одном из трех великих экономических центров мира. Канада, неизбежно находящаяся в сфере влияния Америки, делает то, что говорит Вашингтон, время от времени бессильно возмущаясь.

Европейские же страны — члены альянса по-прежнему в него входят по разным причинам. Секретариат НАТО существует для того, чтобы гарантировать свое дальнейшее существование любыми необходимыми средствами. Некоторые страны Восточной Европы страдают понятной паранойей по отношению к России, поскольку в прошлом «страдали» от рук Москвы, однако это не означает, что к этой паранойе нужно относиться как к чему-то оправданному. Что касается Турции, то ее в НАТО держат отчасти для того, чтобы она не стала еще большим врагом, а отчасти из-за процедурных сложностей ее изгнания.

Великобритания поддерживает НАТО в основном как часть союза с США, благодаря чему Лондон может позиционировать себя в качестве великой державы на мировой арене, сидя у США на шее. Франция делает это почти по той же причине, с той лишь разницей, что, хотя интересы Великобритании в этом почти полностью связаны с национальным самовосприятием, Франция нуждается в союзе с США по очень конкретной причине: из-за все большей потребности в военной поддержке США для сохранения сферы влияния Парижа во франкоязычной Африке и борьбы там с исламистскими повстанцами.

Совместные упражнения войск Венгрии и США, во время учений НАТО «Железный меч»

Что касается других западноевропейских членов НАТО, то существенной причиной их присоединения к альянсу является страх — страх перед Россией — но прежде всего страх друг перед другом и перед собой. Во многом это связано со Второй мировой войной и той легкостью, с которой ряд стран сдался Германии, в то время как в случае с самой Германией они все еще в какой-то степени боятся самих себя.

Новый и катастрофический поворот в опасениях стран Европы придал позорный их провал в боснийской войне в начале 1990-х годов. Такое развитие событий вселило в европейцев глубокое чувство (открыто признаваемое немецкими официальными лицами в частном порядке), что они не могут решить даже небольшие (с военной точки зрения) проблемы на своем континенте без полного участия Соединенных Штатов, гарантированного НАТО. И, наконец, конечно же, военное присутствие Америки в составе НАТО избавляет европейцев от военных расходов и болезненных военных реформ, которые им пришлось бы провести, если бы они взяли на себя ответственность за собственную безопасность.

Эти мотивы могут показаться недостойными, но они, по крайней мере, скромны и рациональны. Проблема в том, что их затмили две другие амбиции, которые вовсе не скромны и не рациональны. Во-первых, это стремление США к абсолютной гегемонии, включая право диктовать другим странам, какую политическую систему им выбирать, и то, каким влиянием им будет разрешено обладать за пределами их собственных границ.

Во-вторых, вера европейских элит в Европейский союз как в некую моральную сверхдержаву, расширяющуюся до охвата всей Европы (разумеется, без России) и подающую миру пример либерального интернационализма. Однако это бессильная в военном отношении сверхдержава, безопасность которой зависит от Соединенных Штатов посредством НАТО.

Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

Сейчас эти проекты явно провалились. Американский проект абсолютной глобальной гегемонии провалился в Ираке, Афганистане, Ливии — и, прежде всего, из-за экономического усиления Китая. Европейский проект был отвергнут большим числом жителей стран Европы; из-за неспособности установить стабильную либеральную демократию в Восточной Европе и на Балканах становится крайне маловероятным, что ЕС всерьез планирует расширить членство Украины в обозримом будущем.

«Если мы сможем признать эту неудачу и вернуться к более скромному взгляду на себя и свою роль в мире, мы также сможем отказаться от пустых и лицемерных лживых обещаний дальнейшего расширения НАТО и стремиться к разумным отношениям сотрудничества с Россией», — подчеркнул Ливен.

«Или мы можем продолжать жить в нашем придуманном мире, хотя притворные миры имеют свойство разрушаться суровой реальностью», — заключил он.