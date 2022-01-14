Токио, 14 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Японии при канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием КНДР, передает 14 января телеканал NHK.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ данной ситуации, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Напомним, 14 января КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.

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