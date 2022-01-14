Москва, , 10:23 — REGNUM Банковские депозиты останутся выгоднее хранения наличных после введения налога, сообщил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский.

В банке Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США

Он прокомментировал вступившее в силу в январе 2022 года изменение, по которому с доходов, получаемых с крупных банковских вкладов, будет взиматься налог.

«Данная новость затронет не столь большую часть россиян, по данным АСВ, доля вкладчиков-миллионеров составляет не более 3%. Новых обязанностей у граждан особенно не прибавится, так как декларировать свои доходы им не нужно, ведь банки будут сами передавать все необходимые данные в Федеральную налоговую службу. ФНС будут иметь полную информацию обо всех вкладах налогоплательщиков, даже если такие граждане имеют более двух депозитов в совершенно разных банках. Согласно статье 214.2. НК Российской Федерации налог на доходы физлиц по вкладам и остаткам можно не платить только в двух вариантах. Первый — при условии наличия доходов по вкладам, процентная ставка которых составляет не более 1% годовых. Второй вариант — по доходам со счётов эскроу», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что согласно Налоговому кодексу РФ с доходов граждан в виде выплаты процентов по вкладам и остаткам на счетах, которые будут выплачены в связи с их унаследованием, налоги по доходам взиматься не будут.

«Как рассчитать налог по банковским вкладам и остаткам? Сумма доходов по вкладам, которая не будет облагаться налогом, рассчитывается как произведение 1 000 000 рублей и актуальной ключевой ставки, которая была установлена на 1 января указанного года (в 2021 году она составляла 4,25% годовых). Уже на начало 2022 года ключевая ставка составляет 8,5% годовых. Это значит, что сумма доходов по вкладам и остаткам для физических лиц, которая не будет облагаться налогом, составит 85 000 рублей. Так как ставки по банковским депозитам растут следом за той же ключевой ставкой — иметь банковские депозиты, вклады все ещё остаётся выгодным для граждан по сравнению с тем, чтобы просто хранить наличные дома», — пояснил Марченко.