Рамонь, Воронежская область, 14 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Пассажирский автобус, в котором находились 16 человек, попал в автоаварию в Воронежской области утром 14 января, сообщила корреспонденту руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 06:30 на 492 км автодороги М4-Дон в Рамонском районе. По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗон NEXT, двигаясь в сторону Воронежа, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ.

«Пострадавших нет. В автобусе было 16 человек», — уточнила представитель ГУ МВД по региону.

Отметим, всего за последние сутки в Воронежской области произошло 145 автоаварий, в том числе девять на федеральных трассах. Пострадали два человека.