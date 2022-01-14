Луганск, 14 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 14 января рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись вооружение БМП, минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие и что были обстреляны поселок Красный Яр и село Желобок.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ВСУ также три раза нарушили режим перемирия на территории ЛНР.