Москва, , 10:19 — REGNUM Правительство РФ подготовило ко второму чтению свои поправки в законопроект о медицинских сертификатах.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Так, предлагается уточнить, что с 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест.

Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

Еще одна поправка касается военнослужащих. Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных, сообщается на сайте правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. По данным многочисленных источников, это может произойти по совокупности нескольких факторов.

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