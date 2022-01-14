Белокуриха, Алтайский край, , 10:19 — REGNUM В связи с падением легкомоторного самолёта под Белокурихой Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Жёсткая посадка самолёта на аэродроме села Старобелокуриха МЧС РФ

Напомним, авиапроисшествие на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло утром, 14 января.

Во время экскурсионного полёта на борту находились два человека — пилот и пассажир — оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу Бийска.

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