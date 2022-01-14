Белокуриха, Алтайский край, 14 января 2022, 10:19 — REGNUM В связи с падением легкомоторного самолёта под Белокурихой Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Напомним, авиапроисшествие на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло утром, 14 января.
Во время экскурсионного полёта на борту находились два человека — пилот и пассажир — оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу Бийска.
Читайте также: Крушение самолёта под Белокурихой: обошлось без жертв