Кабул, , 10:19 — REGNUM В Кабуле участники «Стихийного движения женщин-борцов Афганистана» провели акцию протеста под названием «Свеча за свободу» и зажгли свечи в знак траура по утраченной свободе афганских женщин.

Протесты женщин Афганситана 8am.af

Протестующие заявляют, что хотят отметить «талибанские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) черные ночи» в истории борьбы женщин.

Протестующие зажгли свечи и читали эпические поэмы, рассказывая о продолжении женских гражданских протестов против ограничений в отношении женщин.

В беседе с газетой «8 Собх» протестующие заявили, что были нарушена свобода женщин, их идентичность и ценности.

После захвата Кабула радикалами женщины в различных афганских городах неоднократно протестовали против строгих ограничений и законов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Женщины подчеркивают, что не откажутся от борьбы до тех пор, пока не будут сняты запреты, восстановлена их утраченная свобода и права.