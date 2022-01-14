Уфа, , 10:24 — REGNUM 160 человек скончались в Башкирии в результате острого отравления спиртосодержащей продукцией в 2021 году. Об этом 14 января сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Алкоголь Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, в прошлом году в Башкирии было зарегистрировано 962 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 160 случаев — с летальным исходом.

В основном причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией являются острые отравления этиловым спиртом: 74,4%.

В ходе проверок по выявлению нарушений при реализации алкогольной продукции было вынесено 53 постановления о назначении административных наказаний на общую сумму 915 тысяч руб. При этом за нарушение требований к маркировке было изъято из оборота 35 партий объемом 93,57 дкл алкогольной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году было зафиксировано 955 случаев острых отравлений этой продукцией.