Ростов-на-Дону, 14 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Суд обязал администрацию Ростова-на-Дону поставить на кадастровый учет более 700 автомобильных дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Сотрудники надзорного ведомства проинспектировали соблюдение муниципальными властями законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что ростовские чиновники не поставили на кадастровый учёт более 700 транспортных артерий, что «создает угрозу их сохранности как объекта муниципальной собственности и может повлечь ненадлежащее содержание».

Прокуратура через суд обязала чиновников поставить автомобильные дороги на учет.

Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.