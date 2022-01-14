Калуга, 14 января 2022, 11:34 — REGNUM В Калужской области сложные погодные условия 2021 года внесли существенные правки в планы аграриев. Однако применение современных сельскохозяйственных технологий позволило многим предприятиям сохранить и повысить урожайность, сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова.
Подведя итоги работы растениеводов, калужский министр отметил, что лидерами по производству зерна стали мещовские растениеводы, которые намолотили 39 тыс. тонн зерновых. В Перемышльском районе собрали 28,5 тыс. тонн, в Сухиничском и Жуковском — по 13,4 тыс. тонн. Лучшими картофелеводами в 2021 году стали специалисты сельхозпредприятий Бабынинского, Думиничского и Козельского районов. Наиболее высокие результаты по производству овощей открытого грунта получены в хозяйствах Мещовского, Козельского и Перемышльского районов. Калужский министр особенно подчеркнул достижения в производстве одной из наиболее прибыльных сельскохозяйственной культур — рапса. Озимые площади под него были увеличены на 4 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составили 8,4 тыс. га.
В Калужской области перспективным направлением является садоводство. В 2021 году площадь молодых садов и питомников увеличилась на 303 га и достигла 2,5 тыс. га. Производство плодово-ягодной продукции составило 2,2 тыс. тонн. В Перемышльском районе заложено 36,6 га для выращивания голубики. По предварительным прогнозам, урожай этих ягод поступит на прилавки магазинов в ближайшие годы.
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