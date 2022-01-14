Калуга, 14 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Калужской области сложные погодные условия 2021 года внесли существенные правки в планы аграриев. Однако применение современных сельскохозяйственных технологий позволило многим предприятиям сохранить и повысить урожайность, сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова.

Александр Полегенько ИА REGNUM — Уборка урожая яблок

Подведя итоги работы растениеводов, калужский министр отметил, что лидерами по производству зерна стали мещовские растениеводы, которые намолотили 39 тыс. тонн зерновых. В Перемышльском районе собрали 28,5 тыс. тонн, в Сухиничском и Жуковском — по 13,4 тыс. тонн. Лучшими картофелеводами в 2021 году стали специалисты сельхозпредприятий Бабынинского, Думиничского и Козельского районов. Наиболее высокие результаты по производству овощей открытого грунта получены в хозяйствах Мещовского, Козельского и Перемышльского районов. Калужский министр особенно подчеркнул достижения в производстве одной из наиболее прибыльных сельскохозяйственной культур — рапса. Озимые площади под него были увеличены на 4 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составили 8,4 тыс. га.

В Калужской области перспективным направлением является садоводство. В 2021 году площадь молодых садов и питомников увеличилась на 303 га и достигла 2,5 тыс. га. Производство плодово-ягодной продукции составило 2,2 тыс. тонн. В Перемышльском районе заложено 36,6 га для выращивания голубики. По предварительным прогнозам, урожай этих ягод поступит на прилавки магазинов в ближайшие годы.