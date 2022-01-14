Сеул, 14 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение повысить учётную ставку на 0,25%, до 1,25%, что соответствует показателю до пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Данное решение было принято 14 января в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что решение предпринято в рамках усилий Банка Кореи вернуть к норме мягкую денежно-кредитную политику.

Напомним, что в мае 2020 года Банк Кореи снизил ставку до 0,75%, через два месяца — до 0,5%. Учетная ставка оставалась на рекордно низком уровне до августа 2021 года.