Варшава, , 10:13 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире телеканала TVP Info заявил, что в стране наблюдается рост интереса населения к вакцинации от COVID-19, особенно к третьей бустерной дозе.

Вакцинация ИА REGNUM

«За неделю рост числа вакцинаций в Польше составил более 30%. Речь идет о бустерной дозе прививки против коронавируса. Также увеличивается интерес граждан и к первой дозе. Невакцинированные до сих пор начинают просыпаться», — отметил вице-министр Краска.

Он добавил, что за последние сутки в Польше было проведено более 236 тысяч прививок от COVID-19. В конце прошлого года, по его словам, эти показатели упали до 50−100 тысяч прививок в сутки.