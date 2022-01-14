Москва, , 10:12 — REGNUM Вторая попытка пробоя уровня $85 за баррель обернулась неудачей, и к концу торгов 13 января котировки Brent откатились, завершив день на отметке $84, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Баррель нефти olle svensson

«Сегодня, 14 января, цены пытаются вернуть восходящий импульс, тестируя зону $84,50 и торгуясь с повышением на 0,15%.

Несмотря на вчерашний откат, который носил преимущественно технический характер, нефть остается на высоких уровнях благодаря снижению опасений относительно «Омикрона» и его долгосрочного влияния на спрос.

Также нефть марки Brent ощущает значимую поддержку со стороны доллара, который продолжает сдавать позиции, обновляя уже более чем двухмесячные минимумы в районе 94,60 по индексу USD.

Ранее на этой неделе рынок приободрился за счет резкого повышения прогнозов от EIA, которое теперь ожидает среднюю цену Brent на уровне $75 в 2022 году, тогда как предыдущая оценка составляла $70.

При этом трейдеры довольно сдержанно реагируют на масштабное увеличение запасов бензина в США. Похоже, игроки уверены в том, что ослабление спроса является временным явлением.

Настроения на рынке черного золота остаются бычьими, и новые попытки прорыва барьера $85 вполне возможны, однако маловероятно, что перед выходными Brent покажет ощутимый рост после и без того плодотворной недели, уже четвертой подряд», — пояснил эксперт.

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