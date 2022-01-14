Севастополь, 14 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 14 января. Это на семь случаев больше, чем было зарегистрировано накануне, 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 622 человек», — уточнили в правительстве.

Выздоровели после коронавируса в общей сложности 50 858 севастопольцев, в том числе 58 человек выписаны за последние сутки. Жертвами инфекции в регионе стали 1896 человек. За последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19 в возрасте от 63 до 84 лет.