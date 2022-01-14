Вашингтон, 14 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Разработка гиперзвуковых вооружений входит в число приоритетов для минобороны США, при этом раскрывать информацию о попытках борьбы с таким оружием Пентагон отказывается. Об этом замминистра обороны США Хайди Шу заявила 13 января на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

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Шу, отвечающая за вопросы по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, подчеркнула, что «гиперзвук, безусловно, является одной из приоритетных сфер» для Соединённых Штатов. Сведения о возможных текущих или планируемых разработках систем для перехвата сверхзвуковых ракет относятся к секретным, ответила она на вопрос о существовании таких разработок.

Также у Хайди Шу спросили, как США могут США догнать Россию и Китай в области разработки гиперзвукового оружия. По её словам, «это просто физика» и «не настолько трудно» при наличии хороших инженеров и физиков.

Она добавила, что считает проигрышным и неинтересным подход, когда, к примеру, нужно произвести тысячу ракет, чтобы догнать Россию или Китай с их тысячей. При этом она не рассказала, какой подход считает целесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о дополнительном финансировании Пентагоном разработки гиперзвукового ракетного комплекса для ВМС.

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